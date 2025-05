La question de l'IA est une des plus importantes dans la compétition technologique que se mènent les États-Unis et la Chine. Et dans ce secteur, Donald Trump veut taper fort. Il souhaite en effet changer la nouvelle règle édictée par Joe Biden à la fin de son mandat portant sur l'exportation de puces IA, et qui divisait le monde en plusieurs zones qui auraient un accès plus ou moins restreint aux meilleurs des puces IA. Les nouvelles règles de Donald Trump pourraient être encore plus contraignantes, ce qui inquiète NVIDIA !