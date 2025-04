Pour Donald Trump, il n'est pas question de laisser la Chine revenir dans la course à l'intelligence artificielle. En janvier dernier, l'annonce des performances du modèle chinois DeepSeek avait autant ébranlé les marchés financiers que les responsables de l'administration Trump.

Avant même le retour de Donald Trump à la présidence – sous Joe Biden donc – les États-Unis avaient déjà tenté de limiter l'exportation des processeurs les plus performants vers la Chine. Ceux des NVIDIA étaient évidemment en première ligne. Soucieux de maintenir l'avance (supposée ?) des États-Unis en matière d'intelligence artificielle, Donald Trump a donc décidé d'enfoncer le clou, et ce, alors que les barrières douanières entre les deux pays sont au plus haut.

En quelques jours, l'escalade des « tariffs » entre les deux pays a atteint des sommets : on parle aujourd'hui de taxes douanières de 145 % sur les produits chinois aux États-Unis et de 125 % sur les produits américains en Chine. Ce n'est toutefois pas encore suffisant pour Donald Trump à propos des puces les plus sophistiquées et l'entreprise de Jensen Huang doit maintenant obtenir une licence pour avoir le droit d'exporter certaines puces vers la Chine.

Une annonce qui a donc eu une répercussion directe sur le cours de l'action NVIDIA à la Bourse de New York (plus de 5 % de baisse) alors que Jensen Huang s'inquiétait des conséquences sur le résultat de son groupe. Dans la foulée de l'annonce de Donald Trump, le P.-D.G. et fondateur de NVIDIA expliquait que ces nouvelles restrictions pourraient lui coûter 5,5 milliards de dollars de charge exceptionnelle pour le premier trimestre de son année fiscale.