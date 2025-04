La Chine est de plus en plus éloignée des puces IA de NVIDIA à cause des restrictions à l'export imposées par Washington. Mais ces mesures pourraient être à l'avenir obsolète quand on voit le développement rapide des productions de Huawei. Car le géant chinois continue de faire de grands pas dans le domaine, avec une puce cette fois qui pourrait être le Graal des géants locaux de la tech !