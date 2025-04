Aujourd'hui, les grandes économies sont interdépendantes, ce qui peut être considéré comme une faiblesse par certains centres de pouvoir. Du côté de Pékin, cette vision est d'autant plus forte que les États-Unis cherchent, à l'aide de restrictions d'export de matériel tech très avancé, à ralentir le plus possible le développement de leur rival chinois. Raison pour laquelle le patron de la seconde économie au monde, Xi Jinping, veut que son pays soit plus indépendant dans l'intelligence artificielle.