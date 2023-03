La Chine court vers son indépendance technologique, mais quel est son plan pour y parvenir ?

Les changements à venir ont deux faces : une interne, et une autre tournée vers le monde. La Chine, déjà leader dans de nombreux domaines des très hautes technologies, veut en effet relever le défi posé par les restrictions américaines. Le ministère des Sciences et des Technologies va ainsi être restructuré, avec pour objectif de concentrer plus de ressources, et donc donner plus de chance aux acteurs nationaux de produire des innovations d'importance. L'ambition du côté du Parti communiste chinois est toujours la même : atteindre l'auto-suffisance.

« Faisant face à la situation très compliquée de la concurrence scientifique et technologique internationale ainsi qu'à l'endiguement et à la répression extérieurs, il est nécessaire… d'accélérer la réalisation d'une autonomie et d'un perfectionnement scientifiques et technologiques de haut niveau », explique le Conseil des affaires de l’État. Le ministère des Sciences et des Technologies se concentrera ainsi sur des missions stratégiques et d'intérêt national, déléguant des tâches subalternes comme le déploiement technologique en milieu rural à d'autres ministères.