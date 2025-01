DeepSeek n'en finit plus de faire parler. Il faut dire qu'il y a de quoi, quand on sait que ses performances sont comparables à celles des modèles américains tels que ChatGPT d'il y a 7 à 10 mois. Pour autant, selon Dario Amodei, cette réussite doit être relativisée. Il explique que DeepSeek n’a pas atteint les niveaux actuels des modèles américains comme Claude 3.5 Sonnet d’Anthropic, formé il y a près d’un an. En cause, principalement les limitations imposées par les contrôles américains sur l’accès aux puces.

Il précise que DeepSeek utilise un mélange de puces H100, H800 et H20. Certaines ont été introduites avant leur interdiction ou obtenues grâce à la contrebande. Et leur nombre reste limité à environ 50 000 unités, bien en deçà des millions nécessaires pour sucer la roue des laboratoires américains. Ces restrictions ont contraint DeepSeek à innover dans la réduction des coûts et l’efficacité énergétique, mais sans égaler les capacités américaines actuelles.