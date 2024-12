Joe Biden quittera en janvier la Maison Blanche. Mais avant, il met en place une nouvelle fournée de restrictions contre le secteur de la tech chinoise. Cette nouvelle salve porte en partie sur le secteur de l'intelligence artificielle, avec des interdictions d'exporter imposées sur les puces mémoires à large bande passante (HBM).

Celles-ci sont très utilisées dans le secteur émergent de l'IA, et couplées avec les cartes graphiques, servent à entraîner et faire fonctionner les modèles d'IA génératives. Elles sont ainsi nécessaires au stockage et au traitement de données.