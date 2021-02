Ban de Huawei : l'arrivée de Biden ne devrait pas améliorer la situation

Et les dernières déclarations de Joe Biden sur le sujet ne rassurent franchement pas Pékin. Dans un entretien diffusé dimanche par la chaîne américaine CBS, le nouveau président américain a rappelé que les États-Unis et la Chine vivaient une « compétition extrême ». Et s'il dit souhaiter éviter un conflit entre les deux plus grandes puissances mondiales et qu'il est prêt à discuter avec son homologue chinois Xi Jinping, le pensionnaire de la Maison-Blanche a tout de même déclaré que ce dernier n'avait « pas une once de démocratie en lui », et qu'il travaillait à « contrer les abus économiques de la Chine », ainsi que ses « actes agressifs ». Cela donne une idée de l'ambiance et de la politique protectionniste à venir du président Biden.