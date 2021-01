Huawei pourrait sortir du top 6 des constructeurs de smartphones cette année

Sur le marché des smartphones, Huawei se distingue avec des terminaux toujours plus puissants et de belles prouesses en matière de photographie. On le sait, les derniers smartphones de la marque ne sont plus équipés des services de Google. L'entreprise américaine n'est plus en mesure de travailler avec la société chinoise placée sur liste noire par l'administration de Trump.

Toutefois, cette chute vertigineuse des ventes ne s'expliquerait pas simplement par l'absence du PlayStore. Selon les experts de TrendForce, c'est la revente de la filiale Honor qui en serait la principale cause.

Pour mémoire, Huawei a revendu Honor au mois de novembre auprès d'un consortium composé d'une trentaine d'entités. Les 7 000 employés de Honor, le département de la recherche et développement ainsi que la chaîne de production ont fait partie de cette transaction s'élevant à quelque 12,7 milliards de dollars.