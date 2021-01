Comme Huawei, Xiaomi et 8 autres entreprises chinoises sous le coup d’une interdiction d’investissement américaine

Le président élu Joe Biden n’a pour l’heure d’autre choix que d’observer son prédécesseur à la manœuvre. Du moins jusqu’à ce qu’il soit investi le 20 janvier prochain.

Mais rien ne suggère que le 46e président des États-Unis se montrera plus souple à l’égard de la Chine et de ses entreprises. Selon toutes vraisemblances, Huawei et ZTE devraient par exemple demeurer sur l’« entity list » même après l’arrivée de Joe Biden au pouvoir. On peut donc imaginer que l’injonction à « investir américain » restera elle aussi de rigueur.

Dans un communiqué envoyé à The Verge, un porte-parole de Xiaomi défend son employeur d’être « détenu, contrôlé ou affilié à l’Armée chinoise » et rejette le qualificatif « d’entreprise militaire chinoise communiste ». Le troisième constructeur de smartphones au monde ajoute être parfaitement en phase avec les lois, régulations et juridictions des différents endroits où il vend ses produits.