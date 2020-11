Biden et la Big Tech : quelle politique après le soutien massif des GAFA durant la campagne ?

Aux États-Unis et peut-être plus qu’ailleurs, l’argent est le nerf de la guerre. En l’occurrence, les camps démocrate et républicain ont dépensé 14 milliards de dollars pour cette élection (un record !), dont plus de 8 milliards de dollars chez les Démocrates, contre un peu plus de 3 milliards de dollars pour la campagne d’Hillary Clinton en 2016. Le Center for Responsive Politics, organisme indépendant à but non lucratif, a recensé tous les dons déclarés, pour fournir ces statistiques impressionnantes.