Taxe GAFA : les USA prêts à taxer les produits français jusqu'à... 100 %

© PixabayX

De nombreux produits symboliques visés, le vin épargné

Lire aussi :

Taxe GAFA française : les USA dévoileront leurs mesures de rétorsion le 2 décembre



La France ne compter pas renoncer à la taxe

Source : NYT

Comme promis, les États-Unis ont annoncé les résultats de leur enquête menée ces derniers mois sur la taxe française des géants du numérique. Et ils sont assez radicaux puisque Washington menace la France d'imposer des droits de douane supplémentaires pouvant aller jusqu'à 100 %, comme l'a déclaré lundi le Bureau du représentant américain au Commerce (USTR).Les USA visent une extension des droits punitifs sur l'équivalent de 2,4 milliards de dollars qui porterait sur des produits comme le champagne, de nombreux fromages, ou encore les yaourts. L'USTR a aussi évoqué la possibilité de surtaxer des produits cosmétiques et des articles de luxe comme le savon, le maquillage ou les sacs à main. Le vin, longtemps évoqué par Donald Trump, serait donc pour l'instant épargné.Après avoir scrupuleusement étudié la taxe française sur les géants du numérique, dont Google, Apple, Facebook et Amazon sont les principaux acteurs visés, le Bureau du représentant américain au Commerce a déclaré que la taxation étaitL'agence américaine a annoncé continuer de collecter les observations du public jusqu'au 14 janvier concernant la liste proposée de tarifs, ainsi que l'option d'imposer des frais ou des restrictions aux différents services français. Pour l'instant, on ignore la date d'entrée en vigueur de ces droits de douane supplémentaires, mais elle ne pourra en tout cas pas intervenir avant la mi-janvier.Lundi, et avant même la publication des résultats de l'USTR, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, avait prévenu que la France ne comptait pas renoncer à sa taxe sur les géants du numérique, en profitant au passage pour reprocher aux États-Unis de ne finalement plus vouloir un accord international sur la fiscalité du numérique, comme il était attendu à l'OCDE.Donald Trump et Emmanuel Macron doivent se rencontrer, mardi après-midi à Londres, dans le cadre du sommet de l'OTAN. Les résultats de l'enquête américaine devraient s'inviter dans les discussions entre les deux présidents.