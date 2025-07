SFR Pro a donc dévoilé une gamme mobile qui a le mérite d'être claire. On a ici trois forfaits 5G avec des enveloppes respectives de 80 Go, 100 Go et 400 Go, tous avec appels, SMS et MMS illimités. L'opérateur propose une facturation hors taxes et la possibilité de choisir un téléphone (ou pas), et avec ou sans engagement, selon les besoins.