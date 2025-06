L'internet mobile suit la même tendance avec Orange qui caracole en tête sur les trois seuils de débit testés. SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile se partagent les places d'honneur selon les zones géographiques. Les performances se révèlent particulièrement homogènes en zones denses, où tous les opérateurs affichent des taux de réussite supérieurs à 95% pour la navigation web et le streaming vidéo. Globalement, il devient de plus en plus difficile de départager les quatre acteurs !