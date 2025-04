Dans le détail, Free se distingue sur le mobile, avec une note de 8,1/10, devant Orange (8,0), Bouygues Telecom (7,8) et SFR (7,6). Sur le fixe, Orange et Free partagent la première place (8,0). Bouygues Telecom n'est pas loin (7,8), quand SFR est plus en retrait (7,3). Les abonnés Free rencontrent aussi moins de problèmes que la moyenne sur leurs services mobiles, un point que l'entreprise met d'ailleurs en avant dans sa communication du jour.