Orange, meilleur réseau mobile en 2023, et derrière ?

Dans les zones denses, comme les villes de moyenne et grande taille, Bouygues Telecom parvient à tenir la dragée haute à Orange, alors que SFR et Free Mobile sont plus en retrait. Bouygues Telecom est par contre l'opérateur qui souffre le plus en zone rurale.

« Il existe des différences significatives de qualité selon les lieux et les opérateurs », prévient l’Arcep, qui invite les utilisateurs à comparer eux-mêmes les performances via l'outil Mon réseau mobile en fonction du type de zones (denses, intermédiaires ou rurales) où ils vivent et des axes de transport empruntés.