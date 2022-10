4G, 5G : quel opérateur a le meilleur réseau mobile ? L'ARCEP dévoile ses résultats

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) a dévoilé les résultats de sa campagne de mesures 2022. Si le régulateur, qui a réalisé plus de 1 million de mesures en 2G, 3G, 4G et 5G, a globalement observé une légère baisse des débits cette année, la qualité de service mobile reste stable. Il fait d'Orange, pour la 12e année consécutive, l'opérateur le plus performant sur la voix, la data et les SMS.