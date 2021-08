Baromètre nPerf des connexions mobiles au premier semestre : Orange, indéboulonnable n°1

C'est en effet SFR qui a obtenu les meilleurs résultats. En descendant, l'opérateur au carré rouge pointe à 308,19 Mbit/s en moyenne et devance justement Orange (295,19 Mbit/s). De leur côté, et sans grande surprise si vous avez suivi les dernières actualités 5G sur Clubic, Bouygues Telecom (148,31 Mbit/s) et Free (118,91 Mbit/s) sont plus loin derrière. Free a en effet fait le choix premier de baser une grande partie de sa 5G à partir d'antennes de génération précédente (4G), pour desservir un plus grand nombre de clients potentiels.