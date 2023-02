Vous voulez savoir quel opérateur choisir pour avoir la meilleure couverture ? "Mon réseau mobile" devient encore meilleur

S'agissant de la « Couverture », l'une des deux grandes parties de l'outil, on retrouve des données sur les appels vocaux et les SMS, avec divers degrés qui apparaissent en couleur sur la carte : couverture limitée, bonne couverture et très bonne couverture. La carte fait aussi apparaître l'emplacement des sites et antennes mobiles à proximité de l'adresse que vous recherchez, et ce, pour chacun des opérateurs. Vous pouvez ainsi avoir une idée des antennes 3G, 4G et 5G qui vous entourent. Attention toutefois, car les zones couvertes par la 5G ne sont pas colorées sur la carte (au contraire des zones couvertes en 3G et 4G). Seuls les sites/antennes apparaissent.