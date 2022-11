Free : à quand une nouvelle antenne près de chez vous ?

Si vous êtes abonné(e) Free Mobile et que vous estimez que le réseau de l'opérateur n'est pas assez performant, c'est peut-être que l'antenne la plus proche de chez vous est mal orientée ou trop éloignée pour que vous puissiez apprécier son plein potentiel. Free propose ainsi une carte de couverture prévisionnelle 4G à trois mois, pour que vous puissiez prendre la meilleure décision. Et figurez-vous qu'il existe un moyen d'identifier très précisément le lieu d'installation des antennes.