Sites 5G : Free Mobile leader, SFR en avance sur la bande "cœur" du réseau

L'Agence nationale des fréquences (ANFR), a publié cette semaine son observatoire du déploiement des réseaux mobiles, parmi lesquels 5G et 4G, dont les données sont arrêtées au 1er janvier 2022. À cette date, 31 645 sites 5G sont autorisés en métropole, et 55 801 sites 4G. Nous allons voir que les données livrées par l'agence sont interprétables de différentes manières. Il existe à la fois une distinction entre le "statut" de ces sites 5G, et les fréquences qui les équipent, qui d'ailleurs font de Free Mobile et SFR des leaders du nouveau 5G, selon le point de vue. Voyons tout cela.