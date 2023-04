Satisfaction client : quel opérateur suscite le plus l'enthousiasme des clients (et inversement) ?

Cette fois, c'est Bouygues Telecom qui s'en sort le mieux, avec des notations de satisfaction du service client de 6,8 pour le fixe et 6,6 pour le mobile. Orange (6,5 pour le fixe ; 6,8 pour le mobile) et Free (6,8 ; 6,3) présentent des moyennes très correctes également. C'est toujours plus délicat en revanche pour SFR (6,1 et 6), définitivement bonnet d'âne de cet observatoire de l'ARCEP.