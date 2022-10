Orange patine un peu au 3e trimestre, mais soigne sa convergence fixe-mobile

Orange a connu un troisième trimestre 2022 plutôt contrasté. Si, d'un point de vue global, tout va bien, avec un chiffre d'affaires mondial en hausse de 1 % sur un an à 10,8 milliards d'euros, ce fut un peu plus tendu en France. L'opérateur historique a vu son chiffre d'affaires reculer de 1 % (4,5 milliards d'euros), affecté notamment par ses activités de vente et achat en gros.