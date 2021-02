Orange a terminé 2020 en trombe, avec un nombre d'abonnés à la fibre record en fin d'année

En pleine pandémie, Orange a fait un peu comme tout le monde : l'opérateur a passé une année au chaud. Sauf qu'ici, les mots ont un sens on ne peut plus favorable pour le groupe historique français, qui a enchaîné les bonnes nouvelles en 2020, pour les étrenner généreusement dans son bilan annuel. L'an dernier, le chiffre d'affaires du groupe Orange a progressé de 0,3 % sur un an, à 42,3 milliards d'euros. En France, la croissance est encore plus remarquable, avec des revenus en hausse de 1,6 %, à hauteur de 18,5 milliards d'euros pour 2020. Sur le plan financier, la crise a été plutôt profitable à Orange. Et sur le plan commercial ? Le patron Stéphane Richard et ses collaborateurs ont de quoi être satisfaits.