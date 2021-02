Orange s'allie à ENGIE pour favoriser l'approvisionnement en énergie renouvelable

Orange et ENGIE indiquent, dans un communiqué, que les deux parcs solaires devraient, au plus tard, être mis en service au 1er janvier 2023. « Nous sommes fiers de collaborer avec Orange France pour construire un avenir prospère, durable et faible en carbone. Ce PPA contribue à augmenter la part des renouvelables sur le territoire français et participe ainsi à l’atteinte des objectifs ambitieux de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) » a réagi la directrice générale d'ENGIE France Renouvelables, Rosaline Corinthien.