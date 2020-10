Orange présente son programme pour booster le recyclage, la reprise et le reconditionnement

Le troisième pilier, c'est le Reconditionné. D'une logique implacable quand on sait que 60% des Français ont acheté un produit d'occasion sur les 12 derniers mois. Que ce soit sur le site d'Orange ou celui de la filiale Sosh, l'opérateur propose au public des smartphones reconditionnés. Dans les prochains jours, ils seront même directement disponibles en boutique, pour économiser le temps et la consommation d'une livraison. L'entreprise précise que chaque smartphone reconditionné remis à la vente a fait l'objet d'un contrôle sur plus de 35 points technique, et est livré avec des accessoires neufs et garantis un an.