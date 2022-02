Orange : des revenus stables en 2021, et 1,5 million d'abonnés recrutés sur la fibre

Avant de passer la main à Christel Heydemann , Stéphane Richard a lui-même présenté, le 17 février, les résultats trimestriel et annuel d'Orange pour la dernière fois. Et c'est avec un bilan plutôt positif qu'il s'apprête à tirer sa révérence. L'opérateur historique a généré un chiffre d'affaires de 42,5 milliards d'euros en 2021, en hausse de 0,8 % sur un an. En France, les revenus (18,1 milliards d'euros, -1,6 % par rapport à 2020), sont plombés par le chiffre d'affaires généré par le fixe seul (au profit de la convergence fixe-mobile logique) et la baisse des services aux opérateurs (-8,4 %), qui s'explique notamment par les investissements dans les lignes et réseaux. Côté abonnés en revanche, l'année est réussie.