Orange, premier opérateur à atteindre les 6 millions d'abonnés sur la fibre optique

À l'heure où les réseaux filaires sont de plus en plus sollicités, la pandémie ayant accéléré le phénomène, Orange a fait une annonce symbolique en indiquant avoir franchi la barre des 6 millions de clients en France. « Ce résultat est le fruit de la mobilisation totale des équipes techniques et commerciales d'Orange France et de ses partenaires sur tous nos territoires », a réagi la patronne France de l'opérateur, Fabienne Dulac.