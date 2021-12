Raccordement des zones rurales à la fibre optique : le gouvernement veut accélérer le mouvement

Cette étude a permis de dessiner les grandes catégories de complexité et de dresser de multiples préconisations à la fois techniques, opérationnelles et réglementaires. Elle déplore notamment une absence de génie civil en aval des points de branchement optique et en domaine public. Selon la DGE et l'Agence nationale de la cohésion des territoires, cette absence toucherait un grand nombre de logements situés en zone d'initiative publique, les fameuses RIP, qui concernent les zones reculées, les zones rurales, financées par les collectivités locales. Des problèmes d'élagages non réalisés, d'accès aux façades et aux domaines privés, et des difficultés à obtenir les autorisations d'arrêtés de circulation nécessaires au raccordement ont ainsi été constatés. Le rythme du déploiement en prend donc un coup.