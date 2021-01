Le gouvernement débourse plus d'un demi-milliard d'euros pour généraliser la fibre optique

Jusqu'à maintenant donc, le soutient de l'État au Plan France Très Haut Débit s'élève à 3,57 milliards d'euros. "Aujourd’hui chacun doit pouvoir disposer d’une bonne connexion internet. C’est un enjeu majeur pour le quotidien des français et pour le dynamisme et l’attractivité de nos territoires. Avec ce nouvel investissement de l’Etat et l’engagement des collectivités, c’est l’objectif de généraliser la fibre sur l’ensemble du territoire qui se concrétise", ont déclaré les ministres Bruno Le Maire, Jacqueline Gourault et Cédric O.