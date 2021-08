Box Internet : quelles sont les 3 meilleures offres fibre de la rentrée ?

Pour ce prix, vous disposez d'une box compatible avec le Wi-Fi 5 proposant jusqu'à 500Mb/s de débit montant et 1 Gb/s de débit descendant ainsi que de 35 chaines TV à regarder sur vos PC, smartphones et tablettes via l'app' RED TV et SFR TV. Vous pouvez également téléphoner en illimité vers des fixes de France métropolitaine, DOM/TOM et 100 pays dans le monde entier. Et en bonus, vous pouvez compter sur 100Go de cloud SFR. Elle n'est pas belle la vie ?