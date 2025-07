SFR dit miser sur la stabilité du tarif, notamment face aux offres concurrentes aux prix évolutifs. Voyons voir… La 5G+ Home d'Orange (avec 100 chaînes TV via l'app TV d'Orange) coûte 42,99 euros/mois sans engagement, à tarif fixe. Bouygues Telecom propose une offre 5G box avec TV (via sa clé B.tv) à 44,99 euros/mois à tarif fixe. Et Free propose sa box 5G (avec l'application OQEE by Free pour la télé à utiliser sur un appareil) à 29,99 euros/mois pendant un an, puis à 33,99 euros/mois.