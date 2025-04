Même si le sort de SFR est loin d'être décidé, la bataille entre quatre opérateurs télécoms en France, avec Orange, Bouygues Telecom et Free, renforce l'ingéniosité de ces derniers. Jusqu'à cette semaine, Bouygues et SFR étaient les seuls à briller sur le marché des box internet sans décodeur TV à tarif raisonnable. Mardi, ils ont été rejoints par Free et sa Freebox Pop S. On fait le tour des forces et faiblesses des trois offres que nous avons en tête.