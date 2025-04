Bit_Man

Ça fait un moment que les box et les mobiles permettent les appels via le wifi, c’est compatible avec VoLTE ( Voice over LTE), et ça marche sur le wifi, pour ça faut que votre mobile ou votre abo gère VoLTE.

Je l’utilise, je vais souvent dans des espaces où la 4G ne passe pas et je dois mettre en place des équipements en baie, si il y a un wifi, je suis sauvé, sinon c’est compliqué …