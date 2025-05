Notons qu'en plus de la téléphonie fixe avec les appels illimités vers les fixes de 100 pays, RED by SFR offre depuis plusieurs mois aux nouveaux abonnés les appels illimités vers les mobiles. On ajoutera que pour 7 euros de plus par mois (ce qui n'est pas rien), les abonnés peuvent basculer sur la SFR box 8 et profiter du Wi-Fi 6, avec des débits qui grimpent à 2 Gbit/s partagés en téléchargement, et 1 Gbit/s toujours en envoi.