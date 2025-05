Si les termes "Wi-Fi 7" évoquent pour vous une énième évolution marketing, détrompez-vous. Cette nouvelle norme constitue un saut technologique majeur. En quoi le Wi-Fi 7 de Bouygues Telecom fait-il la différence ? Entrons dans les détails.

D’abord, cette technologie s’appuie sur des vitesses théoriques pouvant atteindre 46 Gbit/s, multipliant ainsi les performances par rapport aux standards précédents. Avec la boîte tri-bandes de Bouygues (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz), vous bénéficiez d’une répartition des appareils connectés sur différentes fréquences. Résultat : moins d’interférences, moins de congestion, et donc une latence quasi inexistante, avantage particulièrement crucial pour les gamers en ligne ou pour les adeptes de visionnage en streaming en 4K et 8K.

Mais au-delà du débit pur, c’est l’intelligence de son architecture qui fait mouche. Idéale pour les foyers équipés d’appareils multiples, la Bbox WiFi 7 optimise chaque connexion tout en renforçant la stabilité d’ensemble. Plus besoin de calculer quel appareil doit être déconnecté : vous pouvez simultanément streamer, jouer et travailler sans perdre une miette de vitesse ou souffrir de ralentissements.