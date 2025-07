L’autre point fort de cette offre réside dans la compatibilité étendue avec les modèles récents (iPhone, Samsung Galaxy, Pixel, etc.) et dans la qualité du réseau partenaire, qui garantit un bon débit dans plus de 35 destinations populaires (Europe, Amérique du Nord, Asie…). Cette formule eSIM s’appuie sur l’expertise de Bouygues Telecom et de SimOptions, avec un accompagnement clair, une interface intuitive, et une activation rapide même en mobilité. Autre atout pour les voyageurs : l’accès facilité à plus de 1000 parkings en Europe, pratique pour ceux qui prennent la route pendant leurs vacances.