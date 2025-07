À l’approche de la rentrée, nombreux sont ceux qui cherchent une connexion fiable, rapide et économique, que ce soit pour le télétravail, les études à distance ou les soirées Netflix. C’est précisément ce que propose Bouygues Telecom avec sa B&YOU Pure Fibre, une formule épurée mais redoutablement efficace, affichée à 23,99 €/mois sans engagement. Elle inclut une box Wi-Fi 7 de dernière génération, un débit pouvant grimper jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement (si éligible à l’option gratuite Débit+), et une expérience réseau à la hauteur des besoins actuels.

L’un des points forts de cette offre, c’est justement sa simplicité assumée : pas de box TV, pas de ligne fixe, mais un accès fibre ultra-performant taillé pour les usages modernes. Ce format s’adresse en particulier à ceux qui consomment principalement des contenus via le streaming ou utilisent une Smart TV, une console ou un PC pour leurs divertissements. Pour les logements plus spacieux ou à plusieurs niveaux, un répéteur Wi-Fi 7 tri-bandes est disponible en option (3€/mois), garantissant une couverture étendue et homogène.

Côté installation, tout est compris : pas de surcoût pour l’activation, pas de frais de livraison si vous choisissez le retrait en point relais, et une assistance disponible 24h/24 via l’application mobile (et par téléphone pendant deux mois après souscription). Seuls bémols : des frais de mise en service de 48 € à prévoir à l’entrée, et 69 € de frais de résiliation en cas de départ. Mais grâce à une offre de remboursement jusqu’à 50 € des frais de résiliation de votre ancien opérateur, la transition peut se faire en douceur. Bref, une solution bien calibrée pour aborder la rentrée sereinement, sans se ruiner.