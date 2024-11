Du côté des débits, ça ne bouge pas. RED by SFR propose toujours du 500 Mbit/s en téléchargement et en envoi, portés par la SFR Box 7 en Wi-Fi 5, une technologie qui « fait le job » mais qui est estampillée low cost dans l'univers des télécoms. Une extension de débits (jusqu'à 2 Gbit/s partagés en montant et 700 Mbit/s en descendant) est possible grâce à la SFR Box 8, mais vous devrez payer 7 euros de plus par mois. Et là, ce n'est plus du tout la même limonade.