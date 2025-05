Depuis la sortie de la Freebox Pop S, une box on le rappelle sans TV, on ne doute plus que Free et Bouygues se rendent coup pour coup, œil pour œil et dent pour dent, pourrait-on dire. L'offre 100% internet (elle n'est pas disponible en boutique), qui fait l'impasse sur le décodeur TV, mise sur la performance technique. La Freebox Pop S déploie des débits fibre très intéressants, pouvant atteindre 5 Gbit/s partagés en téléchargement et 900 Mbit/s en envoi, de quoi satisfaire même les foyers les plus connectés.