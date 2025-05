Cette situation n'est malheureusement pas isolée. Selon la Cour des comptes, 9 RIP sur 10 ont enregistré des coûts de construction supérieurs aux prévisions. Et pendant ce temps, les recettes se font attendre. L'adoption de la fibre est plus lente que prévue, et les recettes commerciales sont insuffisantes. Un cocktail explosif pour des finances publiques déjà sous tension.