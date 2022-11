Déploiement de la fibre : un ralentissement inquiétant ?

« Nous pourrions demander à Orange de ne pas fermer (Ndlr : le réseau cuivre) sur certains lots s'ils n'étaient pas suffisamment couverts par la fibre », prévient néanmoins Laure de la Raudière. L'opérateur Orange, lui, verrait sa volonté de réduire ses coûts (par la fin du réseau cuivre) écornée, forcément. Car plus ce vieillissant réseau perdurera et conservera des abonnés, plus la facture liée à la maintenance et à l'entretien sera proportionnellement élevée pour l'entreprise.