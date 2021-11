L'ARCEP lance une enquête sur les pratiques d'un sous-traitant de SFR chargé de poser sa fibre optique

L’ARCEP demande également aux opérateurs d’adopter les « bonnes pratiques », c’est-à-dire de limiter les rangs de sous-traitants afin de mieux identifier les intervenants comme le fait Bouygues Telecom. Le régulateur rappelle également que les techniciens sont censés prendre des photos des installations avant et après leurs interventions. Plus concrètement elle souhaite éviter les pratiques douteuses courantes qui consistent à débrancher un abonné au profit d’un autre ou à ouvrir une armoire de rue au pied de biche en l’absence de clé. Le régulateur préconise également un meilleur partage des informations entre opérateurs d’infrastructures et opérateurs commerciaux afin de mieux identifier les points de mutualisation qui nécessitent des travaux d’entretien renforcés.