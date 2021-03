Abonnements et déploiement : la fibre optique a vécu une année 2020 historique !

L'ARCEP, l'Autorité de régulation des communications électroniques des postes et de la distribution de la presse, a publié le 4 mars les résultats de son suivi du marché des services fixes à haut et très haut débit, en arrêtant les données au 31 décembre 2020. En ce qui concerne les abonnements, on note un nouveau record du nombre de souscriptions, avec une très forte augmentation sur l'ensemble de l'année dernière.