Très haut débit : la couverture fibre ciblée à 2022 sera tenue selon Cedric O

C'était l'une des promesses de campagne du candidat Hollande, les voilà exaucées par le président Macron. Le secrétaire d'État au Numérique du gouvernement de Jean Castex, Cédric O, a ainsi annoncé durant les Universités d'été du Très Haut Débit, les 6 et 7 octobre dernier, que la France tiendrait son objectif. Il s'agit de celui qui a été pensé et mis en place par François Hollande en 2013, dans le cadre du Plan France Très Haut Débit. Vingt milliards d'euros répartis entre des investissements émanant des collectivités territoriales, de l'État et d'opérateurs privés, pour proposer le très haut débit à toute la population d'ici 2022, c'est une promesse en passe d'être tenue.

80 % des foyers et entreprises devraient ainsi être éligibles à la fibre dès la fin 2022, à raison de 15 000 nouveaux raccordements potentiels par jour en ce moment et malgré cinq millions de foyers supplémentaires estimés à raccorder entre 2013 et 2022. « C'est un succès commun : des collectivités territoriales, des industriels et de l'État », revendique Cédric O. Et pourtant, du côté des opérateurs privés, c'est la traîne qui est soulignée par l'Arcep, qui attend notamment que soient raccordées les grandes villes, où 10 % (à 50 % !) des foyers ne sont pas éligibles, ainsi que les villes moyennes, où un foyer sur cinq n'est toujours pas raccordable malgré des promesses inverses pour 2020 par Orange et SFR.