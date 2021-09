Le déploiement du très haut débit poursuit son accélération en France

Au second trimestre 2021, le nombre d’abonnés à la fibre optique est en constante progression avec 4,1 millions de nouveaux abonnés en un an, dont presque 1 million pendant le second trimestre de 2021. A fin juin on compte 31 millions d’abonnés à l'Internet haut et très haut débit, dont 46% d'abonnés haut débit et 54% d'abonnés très haut débit. Un an plus tôt, on évaluait le nombre de clients à 30 millions avec une répartition inversée : 58% disposaient de connexion haut débit contre 42% de très haut débit.