Sous payés, les sous-traitants de la fibre haussent le ton

Peu connus du grand public, les principaux sous-traitants des fournisseurs d'accès pour le déploiement de la firme, comme Sogetrel, Circet, Constructel ou encore Ineo, tirent donc la sonnette d'alarme par l'intermédiaire d'InfraNum et de Philippe Le Grand, son dirigeant. À l'occasion d'un colloque tenu cette semaine à Toulouse, l'intéressé a décrit un secteur pris à la gorge, indiquant en outre que les plus petits acteurs de la filière, souvent présents à un niveau local, voire rural, sont encore plus impactés par le contexte économique et le manque de largesses des opérateurs.

« Il faut que ceux qui sont en bout de chaîne puissent gagner leur vie dignement », a notamment déclaré Philippe Le Grand, qui visait tout particulièrement Orange. « Si Orange tousse, c’est toute la filière qui tremble. Nous avons besoin de signaux forts », a-t-il ajouté. Comme le souligne La Tribune, la situation est suffisamment préoccupante pour que certains des plus gros acteurs de la filière jouent dès à présent leur survie.