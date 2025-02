L'ampleur du défi inquiète de plus en plus les acteurs locaux. Après ces 162 communes test, le nombre de territoires concernés va s'accélérer : on parle de 829 communes en 2026, puis 2 145 en 2027. Plus préoccupant encore, 32 000 communes devront être déconnectées entre 2027 et 2030. Cette montée en puissance interroge sur le coût des raccordements en zone rurale, qui parfois atteignent 60 000 euros par kilomètre de câble enterré.