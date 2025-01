Après cette première salve, la plus petite au passage, les lots suivants s'échelonneront, eux, entre 2028 et 2030, avec le lot 4 prévu pour janvier 2028 par exemple, le lot 5 pour novembre 2028, puis les lots 6 et 7 respectivement en novembre 2029 et novembre 2030. Cette progression permettra à Orange d'assurer une transition maîtrisée et l'adaptation progressive des infrastructures.