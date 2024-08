Souvent, Orange et d'autres passent par des entreprises partenaires, de confiance, dont les représentants ne rentrent jamais à l'intérieur de l'habitation. En théorie, tout déplacement doit avoir été validé par un rendez-vous mettant d'accord le technicien ou le commercial et le potentiel client. « Les personnes qui font du porte-à-porte et disent qu’ils sont techniciens, ce sont des menteurs et des magouilleurs. Ce sont des commerciaux », dit Orange. Au moindre doute, contactez votre propre opérateur et n'ouvrez jamais votre porte à quelqu'un que vous n'attendez pas, si tant est qu'il faille le rappeler.